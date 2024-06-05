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Игрок «Реала Сосьедад» Мерино может стать игроком «Барселоны» — Романо

Игрок «Реала Сосьедад» Мерино может стать игроком «Барселоны» — Романо
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27-летний полузащитник «Реала Сосьедад» Микель Мерино может перейти в «Барселону», сообщает известный журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, спортивный директор каталонцев Деку очень высоко оценивает талант испанского игрока. Мерино — один из приоритетных кандидатов на усиление середины поля.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» тоже интересуется испанским полузащитником.

Мерино выступает за «Реал Сосьедад» с 2018 года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл 45 матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.

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