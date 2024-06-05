Нойер высказался о том, что он будет первым номером в сборной на Евро-2024

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер высказался о том, что он первый номер сборной Германии на предстоящем чемпионате Европы.

«Проблема вратарской позиции очень известна. Но ни один тренер никогда не выпускал сразу двух вратарей на поле. Принимать подобные решения всегда сложно. Тер Штеген знает ситуацию. Я бы сказал, что это печально, потому что он вратарь мирового класса, который показывает отличную игру. Но это также часть нашей работы», – приводит слова Нойера Diario Gol.

Ранее стало известно, что главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман выбрал первым номером на родной чемпионат Европы Мануэля Нойера. Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген остался недоволен этим решением.

Чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.