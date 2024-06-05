«Я попросил 6–7 футболистов». Магомед Адиев — об усилении «Ахмата» в летнее межсезонье

Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев рассказал о планах по усилению состава грозненской команды в летнее трансферное окно. Специалист не спешит приглашать в команду футболистов сборной Казахстана, которую он ранее возглавлял.

«Собираюсь ли звать в «Ахмат» игроков сборной Казахстана? Это тяжело сказать. Во-первых, они все на контрактах. Можно было бы рассмотреть, но, опять же, есть определённый бюджет на трансферы, который мне президент озвучил. И в этот бюджет я должен уложить шесть-семь человек. Я попросил столько футболистов. Можно было бы рассмотреть некоторых футболистов. Есть те, кого я мог бы рассмотреть.

Если я почувствую, что мы этим бюджетом сможем уложиться, то я рассмотрел бы. Но я боюсь, что ценник будет высок, а мне надо уложиться. Загадывать не будем, но попробовать можно было бы», — сказал Адиев в выпуске на YouTube-канале «Спорт Шрёдингера».

Напомним, «Ахмат» под руководством Магомеда Адиева завершил сезон-2023/2024 Российской Премьер-Лиги на 10-м месте в турнирной таблице. Команда набрала 35 очков за 30 матчей.