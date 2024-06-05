Борис Игнатьев: не ожидал, что в ЦСКА придёт Николич

Отечественный специалист Борис Игнатьев прокомментировал назначение на пост главного тренера ЦСКА Марко Николича после увольнения Владимира Федотова.

«Я вообще не думал, что Федотова отправят в отставку. Никак не ожидал, что в команду придёт Николич. Не знаю, почему руководство сделало такой выбор. К российским специалистам не особо хорошо относятся. Есть недоверие. Но Федотов — это профессиональный тренер со своими взглядами. Тут надо смотреть на общие проблемы в клубе, а не на результаты команды, ведь в ЦСКА было мало серьёзных футболистов. Плюс было много травмированных, которых некем было заменить», — приводит слова Игнатьева «Евро-Футбол.Ру».

4 июня ЦСКА объявил о достижении договорённости с сербским специалистом Марко Николичем. Ранее армейцев возглавлял российский тренер Владимир Федотов. Серб известен в России по работе в московском «Локомотиве» в период с 2020 по 2021 год.

Ранее источники «Чемпионата» сообщали, что Николич согласовал с ЦСКА контракт сроком на два года.