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Председатель правления «Манчестер Сити» Аль Мубарак отметил важное достижение клуба

Председатель правления «Манчестер Сити» Аль Мубарак отметил важное достижение клуба
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Председатель правления «Манчестер Сити» Халдун Аль Мубарак отреагировал на четвёртую подряд победу «горожан» в АПЛ.

«За более чем 100 лет английского футбола ни одна команда не смогла выиграть четыре чемпионата подряд. Когда осознаёшь это, начинаешь по-настоящему ценить масштабы того, чего добился «Манчестер Сити», — приводит слова Аль Мубарака City HQ в социальной сети X (ранее Twitter).

По итогам прошедшего сезона чемпионата Англии «Манчестер Сити» набрал 91 очко. Команда Хосепа Гвардиолы заняла первое место в таблице, обогнав занявший второе место «Арсенал» на два очка.

Напомним, «Манчестер Сити» вменяют 115 нарушений регламента и финансовых правил лиги, отдельные слушания по которым назначены на ноябрь этого года и, как ожидается, продлятся шесть недель. Отмечается, что его итоги могут привести к огромным штрафам для владельцев «Манчестер Сити» и, возможно, даже к понижению в классе.

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