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Источник: «Оренбург» подпишет защитника «Зенита» Касимова

Источник: «Оренбург» подпишет защитника «Зенита» Касимова
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Центральный защитник «Зенита» Артём Касимов продолжит карьеру в «Оренбурге». Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Отмечается, что футболист петербуржцев в ближайшее время подпишет с «Оренбургом» контракт, рассчитанный на три года.

21-летний Артём Касимов является воспитанником «Зенита». Он ни разу не выходил на поле в составе основной команды петербуржцев. В системе «Зенита» он отыграл 65 матчей, забив пять голов и отдав две голевые передачи. Вторую половину прошедшего сезона Касимов провёл на правах аренды в составе махачкалинского «Динамо», в котором отыграл 11 матчей сезона-2023/2024 Мелбет Первой лиги, успев отметиться одной результативной передачей. Немецкий интернет-портал Tranfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 150 тыс.

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