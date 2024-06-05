Шалимов: чтобы Сафонов стал первым в «ПСЖ», Доннарумма должен «напривозить»

Бывший тренер «Краснодара» Игорь Шалимов высказался о голкипере «горожан» Матвее Сафонове, который близок к переходу в «ПСЖ».

«Новость стала неожиданной, «ПСЖ» — это команда с таким бюджетом, что они могут посмотреть на любого вратаря, выбор огромный. Остановились на Матвее, он способен конкуренцию составить. Думаю, в «ПСЖ» есть вопросы по Джанлуиджи Доннарумме, он допускал ошибки в сезоне.

За Матвея можно не волноваться, он идёт в такую команду, скажем так, из топ‑5. Там в чём сложность: когда играешь в «ПСЖ», за матч у вратаря может быть один‑два момента при любом счёте. Одну ошибку, наверное, простят. Шансы будут, но вот чтобы завоевать место, Доннарумма должен «напривозить», — сказал Шалимов в эфире программы «Межсезонье» на «Матч Премьер».

Напомним, ранее известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «ПСЖ» планирует оформить трансфер Сафонова в июне. По информации Романо, это займёт некоторое время, но с «Краснодаром» всё уже согласовано. Сообщается, что Матвей Сафонов подпишет контракт до 2029 года в качестве нового вратаря «ПСЖ», в то время как «Краснодар» побьёт рекорд продаж, получив около € 20 млн, включая дополнительные бонусы.