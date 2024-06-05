Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бельгия — Черногория. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Футбольный ЦСКА поздравил баскетбольных армейцев с чемпионством в Единой лиге ВТБ

Футбольный ЦСКА поздравил баскетбольных армейцев с чемпионством в Единой лиге ВТБ
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба Профессионального футбольного клуба ЦСКА поздравила баскетбольный ЦСКА с победой по итогам сезона Единой лиги ВТБ.

«Поздравляем наших баскетболистов с чемпионством!» — говорится в сообщении пресс-службы ПФК ЦСКА в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, 5 июня в Казани состоялась пятая игра в рамках финальной серии Единой лиги ВТБ между УНИКСом и ЦСКА. Игра завершилась победой армейцев со счётом 66:55 (19:16, 19:18, 8:20, 9:12), они выиграли серию — 4-1. Таким образом, москвичи стали чемпионами Единой лиги ВТБ. Для баскетбольных армейцев эта победа стала 11-й в истории. Последний раз ЦСКА побеждал в Единой лиге в сезоне-2020/2021. Тогда в финальной серии ЦСКА также победил УНИКС.

Напомним, сезон-2023/2024 футбольный ЦСКА завершил на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Ранее клуб объявил о назначении сербского специалиста Марко Николича на пост главного тренера после увольнения Владимира Федотова.

Материалы по теме
ЦСКА стал чемпионом России по баскетболу в 11-й раз в своей истории
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android