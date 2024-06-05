Футбольный ЦСКА поздравил баскетбольных армейцев с чемпионством в Единой лиге ВТБ

Пресс-служба Профессионального футбольного клуба ЦСКА поздравила баскетбольный ЦСКА с победой по итогам сезона Единой лиги ВТБ.

«Поздравляем наших баскетболистов с чемпионством!» — говорится в сообщении пресс-службы ПФК ЦСКА в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, 5 июня в Казани состоялась пятая игра в рамках финальной серии Единой лиги ВТБ между УНИКСом и ЦСКА. Игра завершилась победой армейцев со счётом 66:55 (19:16, 19:18, 8:20, 9:12), они выиграли серию — 4-1. Таким образом, москвичи стали чемпионами Единой лиги ВТБ. Для баскетбольных армейцев эта победа стала 11-й в истории. Последний раз ЦСКА побеждал в Единой лиге в сезоне-2020/2021. Тогда в финальной серии ЦСКА также победил УНИКС.

Напомним, сезон-2023/2024 футбольный ЦСКА завершил на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Ранее клуб объявил о назначении сербского специалиста Марко Николича на пост главного тренера после увольнения Владимира Федотова.