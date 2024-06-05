Сборная Италии выиграла юниорский Евро-2024, разгромив в финале Португалию

Завершился финал чемпионата Европы по футболу среди юношей до 17 лет, в котором встретились национальные сборные Италии и Португалии. Матч проходил на стадионе «Альфамега» (Колосси, Кипр). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Радославом Гидженовым из Болгарии. Стартовый свисток о начале игры прозвучал в 20:30 по московскому времени. Матч завершился разгромной победой итальянцев со счётом 3:0.

В составе итальянской национальной команды дублем отметился футболист «Милана» Франческо Камарда. Один мяч на свой счёт записал Федерико Колетта из «Ромы».

Таким образом, молодёжная сборная Италии стала победителем юниорского Евро-2024. На стадии полуфинала юниоры из Италии победили сверстников из Дании со счётом 1:0.