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Сборная Италии выиграла юниорский Евро-2024, разгромив в финале Португалию

Сборная Италии выиграла юниорский Евро-2024, разгромив в финале Португалию
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Завершился финал чемпионата Европы по футболу среди юношей до 17 лет, в котором встретились национальные сборные Италии и Португалии. Матч проходил на стадионе «Альфамега» (Колосси, Кипр). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Радославом Гидженовым из Болгарии. Стартовый свисток о начале игры прозвучал в 20:30 по московскому времени. Матч завершился разгромной победой итальянцев со счётом 3:0.

U17 ЧЕ-2024 . Финал
05 июня 2024, среда. 20:30 МСК
Италия U17
Окончен
3 : 0
Португалия U17
1:0 Колетта – 7'     2:0 Камарда – 16'     3:0 Камарда – 50'    

В составе итальянской национальной команды дублем отметился футболист «Милана» Франческо Камарда. Один мяч на свой счёт записал Федерико Колетта из «Ромы».

Таким образом, молодёжная сборная Италии стала победителем юниорского Евро-2024. На стадии полуфинала юниоры из Италии победили сверстников из Дании со счётом 1:0.

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