«Лацио» объявил об отставке Игора Тудора с поста главного тренера

Главный тренер «Лацио» Игор Тудор подал в отставку с занимаемой должности, сообщает официальный сайт римского клуба.

«Клуб благодарит тренера за проделанную работу и желает ему личных и профессиональных успехов в дальнейшей жизни», — написано в заявлении «Лацио».

Игор Тудор был назначен на пост главного тренера римлян в марте этого года. Хорват сменил в должности Маурицио Сарри. Под его руководством «Лацио» завершил сезон-2023/2024 итальянской Серии А на седьмом месте, имея в своём активе 61 очко.

Тренерская карьера 46-летнего Тудора началась в 2013 году, когда он возглавил хорватский «Хайдук». Также хорватский тренер успел поработать с такими командами, как «Марсель», ПАОК, «Карабюкспор», «Галатасарай», «Удинезе» и «Верона».