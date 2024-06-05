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«Лацио» объявил об отставке Игора Тудора с поста главного тренера

«Лацио» объявил об отставке Игора Тудора с поста главного тренера
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Главный тренер «Лацио» Игор Тудор подал в отставку с занимаемой должности, сообщает официальный сайт римского клуба.

«Клуб благодарит тренера за проделанную работу и желает ему личных и профессиональных успехов в дальнейшей жизни», — написано в заявлении «Лацио».

Игор Тудор был назначен на пост главного тренера римлян в марте этого года. Хорват сменил в должности Маурицио Сарри. Под его руководством «Лацио» завершил сезон-2023/2024 итальянской Серии А на седьмом месте, имея в своём активе 61 очко.

Тренерская карьера 46-летнего Тудора началась в 2013 году, когда он возглавил хорватский «Хайдук». Также хорватский тренер успел поработать с такими командами, как «Марсель», ПАОК, «Карабюкспор», «Галатасарай», «Удинезе» и «Верона».

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