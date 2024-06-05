Ташуев: не согласен, что «Акрон» и махачкалинское «Динамо» вылетят из РПЛ

Известный российский тренер Сергей Ташуев не согласен с мнением, что «Акрон» и махачкалинское «Динамо» являются кандидатами на вылет в следующем сезоне РПЛ.

«Я не думаю, что надо заранее говорить, что это главные кандидаты на вылет. Да, низкие бюджеты. Но тут не только деньги в футбол играют, а ещё и футболисты. Там уже есть много сопутствующих факторов в клубе: организация работы, правильная ментальность, совместимость руководства, тренерского штаба, футболистов. Это очень важно», — приводит слова Ташуева «Спорт день за днём».

Последним местом работы Ташуева стал воронежский «Факел», который он возглавлял с сентября 2023 года по 26 апреля 2024 года.

Напомним, в переходных матчах за право выступать в РПЛ в сезоне-2024/2025 «Акрон» встретился с «Уралом». Первый матч между командами завершился со счётом 2:0 в пользу «Акрона», ответный — со счётом 2:1 в пользу «Урала». Махачкалинское «Динамо» заняло второе место по итогам завершившегося сезона Мелбет Первой лиги, набрав 61 очко за 34 матча.