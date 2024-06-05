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«ПСЖ» интересуется Хулианом Альваресом из «Манчестер Сити» — Фабрицио Романо

«ПСЖ» интересуется Хулианом Альваресом из «Манчестер Сити» — Фабрицио Романо
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24-летний нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес может перейти в «ПСЖ», сообщает известный журналист Фабриицо Романо на личном YouTube-канале.

По информации источника, парижане очень заинтересованы в аргентинце и уже запросили информацию у «горожан» о возможном трансфере. Сам футболист хочет получать больше игрового времени. «Манчестер Сити» не рассматривает вариант с арендой Альвареса и надеется его удержать в клубе.

Напомним, в минувшем сезоне Альварес принял участие в 54 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

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