Агент игрока «Краснодара» Виктора Са высказался о будущем игрока

Самуэль Коста, агент вингера «Краснодара» Виктора Са, высказался о будущем игрока в следующем сезоне.

«Конечно, Виктор настроен остаться в Краснодаре. У него действующий контракт, он успешно адаптируется в России и будет продолжать играть за «Краснодар», — приводит слова агента «Евро-Футбол.Ру».

Виктор Са перешёл в «Краснодар» из бразильского «Ботафого» в феврале 2024 года. В этом сезоне Российской Премьер-Лиги 30-летний вингер сыграл в 12 матчах, отметился одним голом и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

По итогам сезона «Краснодар» занял второе место в Российской Премьер-Лиге, заработав 56 очков.