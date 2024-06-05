Фалькао: с приходом Мбаппе «Реал» наверняка будет доминировать дальше

Колумбийский форвард «Райо Вальекано» Радамель Фалькао оценил переход французского нападающего Килиана Мбаппе в мадридский «Реал».

«Очевидно, что команда выиграла всё в этом сезоне, с приходом Мбаппе они наверняка будут доминировать дальше. Если всё будет в порядке и в гармонии, «Реал» будет доминировать дальше, защитникам будет сложнее.

Мбаппе принимал очень хорошие решения на поле уже в раннем возрасте, что меня очень удивило», — приводит слова Фалькао Mundo Deportivo.

В понедельник, 3 июня, мадридский «Реал» объявил о подписании контракта с Килианом Мбаппе. Контракт футболиста рассчитан до 2029 года. Ранее Мбаппе выступал в составе «ПСЖ». В минувшем сезоне французский нападающий сыграл за команду 48 матчей, забил 44 мяча и отдал 10 голевых передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость французского форварда в € 180 млн.