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Моуринью хочет, чтобы «Фенербахче» купил лидера «Тоттенхэма»

Моуринью хочет, чтобы «Фенербахче» купил лидера «Тоттенхэма»
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Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин может перейти в турецкий «Фенербахче». Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, новый главный тренер турецкого клуба Жозе Моуринью высоко ценит талант футболиста, с которым успел поработать в «Тоттенхэме». Поскольку контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2025 года, «Фенербахче» намерен воспользоваться ситуацией, чтобы попытаться приобрести нападающего.

31-летний Сон Хын Мин выступает за «Тоттенхэм» с 2015 года. В нынешнем сезоне вингер провёл за «шпор» 36 матчей во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и 10 результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.

2 июня «Фенербахче» объявил о назначении португальского специалиста на пост главного тренера команды.

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