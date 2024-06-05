Сборная Бельгии победила Черногорию в товарищеском матче

Сегодня, 5 июня, прошёл товарищеский матч сборных, в которой национальная команда Бельгии встречалась с Черногорией. Стартовый свисток арбитра о начале игры прозвучал в 21:30 по московскому времени. Сборная Бельгии одержала победу со счётом 2:0.

На 44-й минуте дальним ударом забил полузащитник бельгийской национальной команды Кевин Де Брёйне. На 88-й минуте, заработав две жёлтые карточки, с поля был удалён черногорский полузащитник Милош Брнович. На 90+3 минуте отметился голом с пенальти Леандро Троссард.

Сборная Бельгии находится в процессе подготовки к стартующему в ближайшее время в Германии чемпионату Европы – 2024. 8 июня бельгийцы проведут второй товарищеский матч в преддверии чемпионата Европы, в котором встретятся со сборной Люксембурга.

Чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.