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Бельгия — Черногория. Прямая трансляция
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Сборная Бельгии победила Черногорию в товарищеском матче

Сборная Бельгии победила Черногорию в товарищеском матче
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Сегодня, 5 июня, прошёл товарищеский матч сборных, в которой национальная команда Бельгии встречалась с Черногорией. Стартовый свисток арбитра о начале игры прозвучал в 21:30 по московскому времени. Сборная Бельгии одержала победу со счётом 2:0.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
05 июня 2024, среда. 21:30 МСК
Бельгия
Окончен
2 : 0
Черногория
1:0 Де Брёйне – 44'     2:0 Троссард – 90+3'    
Удаления: нет / Брнович – 88'

На 44-й минуте дальним ударом забил полузащитник бельгийской национальной команды Кевин Де Брёйне. На 88-й минуте, заработав две жёлтые карточки, с поля был удалён черногорский полузащитник Милош Брнович. На 90+3 минуте отметился голом с пенальти Леандро Троссард.

Сборная Бельгии находится в процессе подготовки к стартующему в ближайшее время в Германии чемпионату Европы – 2024. 8 июня бельгийцы проведут второй товарищеский матч в преддверии чемпионата Европы, в котором встретятся со сборной Люксембурга.

Чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.

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