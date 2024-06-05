Стала известна бригада арбитров на финал Суперкубка России среди женских команд

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Назначены арбитры и официальные лица на матч Суперкубка России среди женских команд. Об этом сообщает пресс-служба женской Суперлиги.

Встречу между ЦСКА и «Зенитом» обслужит судейская бригада Марины Крупской из Екатеринбурга. Помогать ей в качестве ассистенток будут Екатерина Павленко и Инна Дмитриева. Резервный арбитр: Карина Афанасьева. Резервный ассистент: Елена Собчук. VAR: Вера Опейкина. AVAR: Екатерина Курочкина. AVAR2: Василий Казарцев. Комиссар: Михаил Ефимов. Инспектор матча: Марина Мамаева.

Матч Суперкубка России среди женских команд, в котором встретятся московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит», состоится 8 июня. Игру примет стадион «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра о начале встречи прозвучит в 17:00 по московскому времени.