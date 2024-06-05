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Радимов: мне очень нравится «Ростов», и Карпина люблю

Радимов: мне очень нравится «Ростов», и Карпина люблю
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Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов подвёл итоги РПЛ сезона-2023/2024 для «Ростова»

«Ростов», который косвенно едва не вмешался в распределение медалей, был в этом чемпионате одной из тех команд, на которую весной было реально приятно смотреть. Они ещё, я думаю, очень хорошо попали с покупками, мне понравились футболисты, которые пришли.

И Карпина я знаю, как он работает, и футболисты там прогрессируют. Мне очень нравится «Ростов», люблю эту команду, и Валеру люблю. И Дашку, жену его, люблю, она тоже классная девка, мы с ней дружим», – приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Напомним, «Ростов» финишировал в прошедшем сезоне РПЛ на седьмом месте. Команда Валерия Карпина набрала 43 очка в 30 матчах чемпионата.

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