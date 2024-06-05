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«Балтика» объявила о продлении контракта со своим голкипером

«Балтика» объявила о продлении контракта со своим голкипером
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Калининградская «Балтика» объявила о продлении контракта со своим голкипером Максимом Бориско.

«ФК «Балтика» и голкипер Максим Бориско продолжат сотрудничество.

Стороны заключили новое трудовое соглашение, рассчитанное до конца сезона-2024/2025.

Напомним, что Максим выступает за наш клуб с 2019 года, за это время вратарь провёл 58 матчей, 26 из которых «сухие».

Успехов, Макс!» — говорится в сообщении клуба.

Напомним, по итогам сезона «Балтика» заняла 15-е место в Российской Премьер-Лиге. В следующем сезоне команда сыграет в Мелбет Первой лиге. В Суперфинале Фонбет Кубка России «Балтика» уступила «Зениту» со счётом 1:2.

2 июня пресс-служба калининградцев объявила, что команду по истечении срока действия трудового договора покинул главный тренер Сергей Игнашевич.

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