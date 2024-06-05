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Дзагоев: футбол в моей жизни присутствует только в качестве работы селекционером

Дзагоев: футбол в моей жизни присутствует только в качестве работы селекционером
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Бывший полузащитник московского ЦСКА, а ныне скаут клуба Алан Дзагоев рассказал о своей работе в качестве селекционера армейцев.

«Футбол сейчас в моей жизни присутствует только в качестве работы селекционером. Езжу смотрю игроков, разговариваю о футболе. Ездить приходится часто. Уже два раза был в Сербии, в Египте ещё. Работы на самом деле много», – приводит слова Дзагоева Metaratings.

Напомним, Дзагоев играл за ЦСКА с 2008 по 2022 год. За этот период он принял участие в 395 матчах во всех турнирах, в которых отметился 77 голами и 93 результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Дзагоев просмотрел 23-летнего полузащитника сербской «Войводины» Деяна Зукича на финальном матче Кубка Сербии, в котором команда Зукича встречалась с «Црвеной Звездой».

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