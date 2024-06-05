Две результативные передачи и гол Мбаппе помогли Франции обыграть Люксембург

Завершился товарищеский матч между сборными Франции и Люксембурга. Встреча прошла на стадионе «Мунисипал Сейнт-Симфорьен» (Метц, Франция). Игру обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Лоуренс Виссер. Сборная Франции одержала победу в матче со счётом 3:0.

На 43-й минуте счёт в матче открыл французский нападающий Рандаль Коло Муани. Ему ассистировал партнёр по сборной и нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе. На 70-й минуте защитник Жонатан Клосс удвоил преимущество сборной Франции. Голевую передачу в этой атаке также отдал Мбаппе.

На 83-й минуте уже сам Мбаппе довёл счёт до разгромного, забив с передачи Баркола.

Напомним, сборная Франции примет участие в чемпионате Европы 2024 года, который состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд. На Евро-2024 французы сыграют в группе В с Польшей, Австрией и Нидерландами.