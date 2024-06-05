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Две результативные передачи и гол Мбаппе помогли Франции обыграть Люксембург

Две результативные передачи и гол Мбаппе помогли Франции обыграть Люксембург
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Завершился товарищеский матч между сборными Франции и Люксембурга. Встреча прошла на стадионе «Мунисипал Сейнт-Симфорьен» (Метц, Франция). Игру обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Лоуренс Виссер. Сборная Франции одержала победу в матче со счётом 3:0.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
05 июня 2024, среда. 22:00 МСК
Франция
Окончен
3 : 0
Люксембург
1:0 Коло Муани – 43'     2:0 Клосс – 70'     3:0 Мбаппе – 85'    

На 43-й минуте счёт в матче открыл французский нападающий Рандаль Коло Муани. Ему ассистировал партнёр по сборной и нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе. На 70-й минуте защитник Жонатан Клосс удвоил преимущество сборной Франции. Голевую передачу в этой атаке также отдал Мбаппе.

На 83-й минуте уже сам Мбаппе довёл счёт до разгромного, забив с передачи Баркола.

Напомним, сборная Франции примет участие в чемпионате Европы 2024 года, который состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд. На Евро-2024 французы сыграют в группе В с Польшей, Австрией и Нидерландами.

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