Мбаппе посвятил умершему дяде свой гол в товарищеском матче с Люксембургом

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе на 83-й минуте довёл счёт до разгромного в товарищеском матче национальной команды со сборной Люксембурга. Нападающий «Реала» посвятил свой забитый мяч умершему дяде Алексу. О смерти близкого человека футболист сообщил 2 июня в своих соцсетях.

Фото: СКРИНШОТ С ЭФИРА ТРАНСЛЯЦИИ

Напомним, игра между Францией и Люксембургом завершилась разгромной победой французов со счётом 3:0.

Сборная Франции примет участие в чемпионате Европы 2024 года, который состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд. На Евро-2024 французы сыграют в группе В с Польшей, Австрией и Нидерландами.