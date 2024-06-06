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Мбаппе посвятил умершему дяде свой гол в товарищеском матче с Люксембургом

Мбаппе посвятил умершему дяде свой гол в товарищеском матче с Люксембургом
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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе на 83-й минуте довёл счёт до разгромного в товарищеском матче национальной команды со сборной Люксембурга. Нападающий «Реала» посвятил свой забитый мяч умершему дяде Алексу. О смерти близкого человека футболист сообщил 2 июня в своих соцсетях.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
05 июня 2024, среда. 22:00 МСК
Франция
Окончен
3 : 0
Люксембург
1:0 Коло Муани – 43'     2:0 Клосс – 70'     3:0 Мбаппе – 85'    

Фото: СКРИНШОТ С ЭФИРА ТРАНСЛЯЦИИ

Напомним, игра между Францией и Люксембургом завершилась разгромной победой французов со счётом 3:0.

Сборная Франции примет участие в чемпионате Европы 2024 года, который состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд. На Евро-2024 французы сыграют в группе В с Польшей, Австрией и Нидерландами.

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