32-летний полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне провёл 100-й матч за сборную Бельгии.

В товарищеской игре с Черногорией футболист вышел в стартовом составе и сумел отметиться голом. Полузащитник «горожан» стал лишь восьмым в истории, кому покорилась отметка в 100 матчей. Ранее эта отметка покорилась таким игрокам, как Эден Азар, Ромелу Лукаку и Тибо Куртуа.

Всего за карьеру в сборной с учётом этой встречи у Кевина Де Брёйне 27 забитых мячей и 49 результативных передач. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

Сборная Бельгии находится в процессе подготовки к стартующему в ближайшее время в Германии чемпионату Европы – 2024. 8 июня бельгийцы проведут второй товарищеский матч в преддверии чемпионата Европы, в котором встретятся со сборной Люксембурга.