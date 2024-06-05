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Кевин Де Брёйне провёл 100-й матч за сборную Бельгии

Кевин Де Брёйне провёл 100-й матч за сборную Бельгии
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32-летний полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне провёл 100-й матч за сборную Бельгии.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
05 июня 2024, среда. 21:30 МСК
Бельгия
Окончен
2 : 0
Черногория
1:0 Де Брёйне – 44'     2:0 Троссард – 90+3'    
Удаления: нет / Брнович – 88'

В товарищеской игре с Черногорией футболист вышел в стартовом составе и сумел отметиться голом. Полузащитник «горожан» стал лишь восьмым в истории, кому покорилась отметка в 100 матчей. Ранее эта отметка покорилась таким игрокам, как Эден Азар, Ромелу Лукаку и Тибо Куртуа.

Всего за карьеру в сборной с учётом этой встречи у Кевина Де Брёйне 27 забитых мячей и 49 результативных передач. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

Сборная Бельгии находится в процессе подготовки к стартующему в ближайшее время в Германии чемпионату Европы – 2024. 8 июня бельгийцы проведут второй товарищеский матч в преддверии чемпионата Европы, в котором встретятся со сборной Люксембурга.

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