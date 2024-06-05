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Антонио Конте прокомментировал подписание контракта с «Наполи»

Антонио Конте прокомментировал подписание контракта с «Наполи»
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Итальянский специалист Антонио Конте дал первый комментарий в качестве главного тренера «Наполи». Накануне, 5 июня, клуб объявил о подписании трудового соглашения с Конте.

«Наполи» — клуб огромной важности на международной арене. Я счастлив и взволнован идеей занять место на тренерском мостике в «Наполи». Я определённо могу обещать одно: я сделаю всё возможное для развития команды и клуба. Я полностью предан поставленной задаче, как и мои сотрудники», — приводит слова Конте пресс-служба клуба.

Ранее в СМИ появлялась информация, что «Наполи» готов выделить Конте € 230 млн на трансферы летом в случае его назначения. Также сообщалось, что в контракте Конте с клубом не будет предусмотрена компенсация тренеру в случае досрочного расторжения сотрудничества.

Напомним, по итогам сезона-2023/2024 «Наполи» провёл 38 матчей в итальянской Серии А, набрал 53 очка и финишировал на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата страны.

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