«Нефтехимик» объявил о продлении контракта с Кириллом Новиковым

Футбольный клуб «Нефтехимик» продлил действующие контракты с тренерским штабом главного тренера команды Кирилла Новикова, сообщает официальный сайт нижнекамского клуба.

Отмечается, что соглашения продлены с самим Кириллом Новиковым, а также с членами его тренерского штаба Юрием Бавыкиным, Константином Деменко, Виталием Гришиным и Дмитрием Лукошкиным.

«Желаем нашему тренерскому штабу успехов в работе и новых достижений с «Нефтехимиком»!» — говорится в сообщении пресс-службы нижнекамского клуба.

43-летний Кирилл Новиков работает в «Нефтехимике» с начала 2021 года. Под его руководством нижнекамская команда провела 127 матчей, в которых одержала 50 побед, потерпела 44 поражения и 33 раза сыграла вничью. Прошедший сезон Мелбет Первой лиги «Нефтехимик» завершил на 11-м месте в итоговой турнирной таблице. Команда Кирилла Новикова сумела набрать по итогам 34 матчей 42 очка.