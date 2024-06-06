«Я собираюсь воплотить мечту в реальность». Эндрик — в ожидании игры за «Реал» Мадрид

Нападающий «Палмейраса» и сборной Бразилии Эндрик поделился ожиданиями от предстоящей игры за мадридский «Реал», к которому он присоединится по достижении совершеннолетия.

«Вся моя семья была в восторге, когда начался [прощальный] матч. Я был очень счастлив в «Палмейрасе», я очень благодарен им и всегда буду им благодарен. Я надеюсь, что у них будет отличный сезон.

Я собираюсь воплотить мечту в реальность и надеюсь, что бог пойдёт со мной», — приводит слова Эндрика AS.

Летом 2024 года Эндрик присоединится к мадридскому «Реалу». Сделка была оформлена ранее, сумма перехода составила € 45 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2030 года. Transfermarkt оценивает бразильца в € 55 млн. В составе сборной Бразилии нападающий принял участие в четырёх матчах на взрослом уровне, в которых забил два мяча.