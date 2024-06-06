Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лунёв: сожалею, что не сыграю с «Карабахом» в Лиге чемпионов

Лунёв: сожалею, что не сыграю с «Карабахом» в Лиге чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

Российский вратарь Андрей Лунёв, покинувший азербайджанский «Карабах», ответил на вопрос о перспективах клуба из Агдама в Лиге чемпионов.

«Тот уровень футбола, который показывала команда, те требования, которые выполняли футболисты, позволяют команде удачно выступить в этом турнире и попасть в группу. Поэтому у меня есть сожаление.

Буду ли следить за командой в Лиге чемпионов? Конечно, я же говорю, здесь все были как одна большая семья. Буду сильно скучать по ребятам, по людям в клубе и обслуживающему персоналу, где все работают на футболистов. Та атмосфера, которую создал Ходжа, дорогого стоит. Буду следить, болеть и анализировать игру команды с некоторыми людьми (улыбается)», — приводит слова Лунёва Azerisport.

Напомним, в минувшем сезоне Лиги чемпионов «Карабах» завершил выступления в турнире на стадии второго квалификационного раунда, где команда Лунёва по итогам двух встреч не смогла пройти польский «Ракув» (общ. 3:4). Азербайджанская команда продолжила игру в еврокубках уже в Лиге Европы, где на стадии 1/8 финала уступила по сумме двух матчей немецкому «Байеру» (общ. 4:5).

Материалы по теме
Андрей Лунёв объяснил уход из «Карабаха»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android