Лунёв: сожалею, что не сыграю с «Карабахом» в Лиге чемпионов

Российский вратарь Андрей Лунёв, покинувший азербайджанский «Карабах», ответил на вопрос о перспективах клуба из Агдама в Лиге чемпионов.

«Тот уровень футбола, который показывала команда, те требования, которые выполняли футболисты, позволяют команде удачно выступить в этом турнире и попасть в группу. Поэтому у меня есть сожаление.

Буду ли следить за командой в Лиге чемпионов? Конечно, я же говорю, здесь все были как одна большая семья. Буду сильно скучать по ребятам, по людям в клубе и обслуживающему персоналу, где все работают на футболистов. Та атмосфера, которую создал Ходжа, дорогого стоит. Буду следить, болеть и анализировать игру команды с некоторыми людьми (улыбается)», — приводит слова Лунёва Azerisport.

Напомним, в минувшем сезоне Лиги чемпионов «Карабах» завершил выступления в турнире на стадии второго квалификационного раунда, где команда Лунёва по итогам двух встреч не смогла пройти польский «Ракув» (общ. 3:4). Азербайджанская команда продолжила игру в еврокубках уже в Лиге Европы, где на стадии 1/8 финала уступила по сумме двух матчей немецкому «Байеру» (общ. 4:5).