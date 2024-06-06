«Конте — лучший тренер и лидер». Де Лаурентис — о назначении специалиста

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис прокомментировал назначение Антонио Конте на пост главного тренера клуба.

«Я очень горжусь тем, что Антонио Конте стал новым тренером «Наполи». Антонио — лучший тренер и лидер, поэтому я убеждён, что мы сможем восстановить своё величие после завершения цикла развития, который привёл нас к трофею в прошлом году после многих лет на вершине итальянского футбола. Сегодня начинается новая важная глава в истории «Наполи», — приводит слова Де Лаурентиса официальный сайт клуба.

Напомним, по итогам сезона-2023/2024 «Наполи» провёл 38 матчей в итальянской Серии А, набрал 53 очка и финишировал на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата страны. Сезоном ранее «Наполи» выиграл чемпионат Италии.