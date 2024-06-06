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«Поплакали все вместе, взгрустнули». Зобнин — о прощании «Спартака» с Джикией

«Поплакали все вместе, взгрустнули». Зобнин — о прощании «Спартака» с Джикией
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Центральный полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал, как команда прощалась с капитаном команды Георгием Джикией, который покинул «Спартак» по завершении сезона-2023/2024.

«После прощального матча с «Рубином» поехали в ресторан. Только футболисты. Но, кстати, приехали все. Вся команда была. Да, чуть‑чуть выпили, поплакали все вместе, взгрустнули. Как сказал Джикия, жизнь продолжается. Вспоминали смешные и приятные моменты. Кубки, чемпионаты, сборную», — сказал Зобнин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, красно-белые приняли решение не продлевать контракт с 30-летним защитником, заканчивающийся этим летом. В нынешнем сезоне Джикия сыграл 12 матчей во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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