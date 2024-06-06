Хаби Алонсо рассказал о ценном опыте, полученном в начале тренерской карьеры

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо рассказал о том, что его развитию в качестве наставника помогла работа с молодёжной командой «Реала Сосьедад».

«Возвращение к истокам, возвращение к работе с молодыми игроками [в «Реал Сосьедад»] дало мне понимание важности развития игроков, обмена знаниями и тактической адаптации, дало мне видение, которое не всегда соответствует ведущим клубам, в которых я играл.

Вернуться на несколько уровней назад и попытаться говорить на их уровне очень помогло мне развиваться как тренеру, и я не хочу забывать об этом», — приводит слова Алонсо CNN.

В нынешнем сезоне «Байер» выиграл немецкую Бундеслигу, опередив ближайшего преследователя в лице «Штутгарта» на 17 очков. «Фармацевты» завоевали Кубок Германии, обыграв в финале этого турнира «Кайзерслаутерн» со счётом 1:0. Также подопечные Алонсо дошли до финала Лиги Европы, где уступили «Аталанте» со счётом 0:3.