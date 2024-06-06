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Лука Модрич продлил контракт c «Реалом» — Фабрицио Романо

Лука Модрич продлил контракт c «Реалом» — Фабрицио Романо
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38-летний полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич продлил контракт с клубом, сообщает известный журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, соглашение уже оформлено, и хорватский игрок проведет в клубе еще год.

Ранее сообщалось, что Модрич отказался от предложений в других клубах, чтобы остаться в Мадриде.

Напомним, хорватский футболист играет за «Реал» с 2012 года. В нынешнем сезоне Модрич принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

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