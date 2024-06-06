Три клуба АПЛ встали на сторону «Ман Сити» в судебной тяжбе с лигой — Daily Mail

«Челси», «Ньюкасл» и «Астон Вилла» признали исковое заявление «Манчестер Сити» в отношении английской Премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, лондонский клуб представил заявление, в котором также оспаривает правила лиги о сделках с ассоциированными сторонами. В свою очередь, «Астон Вилла» и «Ньюкасл» отказались отвергать обвинения «Ман Сити» в отношении лиги и считают их обоснованными.

До 12 клубов АПЛ, в числе которых «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед», встали на сторону лиги. Они предоставили либо свидетельские показания, либо письма с подробным изложением доказательств в поддержку АПЛ.

Напомним, правила о сделках с ассоциированными сторонами были введены в декабре 2021 года. Они касаются коммерческих и спонсорских сделок клубов лиги с компаниями, принадлежащими или связанными с их же владельцами. В исковом заявлении на 165 страницах «Манчестер Сити» назвал эти правила «тиранией большинства». В клубе потребовали возместить убытки и отменить правила, заявляя, что они незаконны. Слушания должны начаться 10 июня.

При этом самому «Манчестер Сити» вменяют 115 нарушений регламента и финансовых правил лиги, отдельные слушания по которым назначены на ноябрь этого года и, как ожидается, продлятся шесть недель. Их итоги могут привести к огромным штрафам для владельцев «Манчестер Сити» и, возможно, даже к понижению в классе.