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Джеймс Мэддиссон не включён в финальный состав сборной Англии на Евро-2024 — The Athletic

Джеймс Мэддиссон не включён в финальный состав сборной Англии на Евро-2024 — The Athletic
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27-летний полузащитник «Тоттенхэма» Джеймс Мэддисон не поедет на чемпионат Европы в Германию, сообщает интернет-издание The Athletic.

По информации источника, главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт не включил игрока в финальный состав команды на предстоящий турнир. При этом Мэддисон 3 июня сыграл 30 минут в товарищеском матче с Боснией и Герцеговиной.

Напомним, Джеймс перешёл в «Тоттенхэм» из «Лестера» прошлым летом за € 46,3 млн. В текущем сезоне полузащитник провёл 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и девятью результативными передачами. В августе 2023 года англичанин признавался игроком месяца в английской Премьер-лиге. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 70 млн.

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