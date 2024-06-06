Сборная Испании разгромила Андорру в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч между сборными Испании и Андорры. Встреча прошла на стадионе «Нуэво Виверо» (Бадахос, Испания). Игру обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Густаву Коррея. Сборная Испании одержала разгромную победу со счётом 5:0.

В составе испанцев хет-трик на свой счёт записал полузащитник Микель Оярсабаль. По одному мячу забили полузащитник Ферран Торрес и нападающий Айосе Перес.

Напомним, сборная Испании примет участие в чемпионате Европы 2024 года, который состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием проигравших команд. На Евро-2024 испанцы сыграют в группе В с Хорватией, Италией и Албанией.