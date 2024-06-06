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Сборная Испании разгромила Андорру в товарищеском матче

Сборная Испании разгромила Андорру в товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч между сборными Испании и Андорры. Встреча прошла на стадионе «Нуэво Виверо» (Бадахос, Испания). Игру обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Густаву Коррея. Сборная Испании одержала разгромную победу со счётом 5:0.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
05 июня 2024, среда. 22:30 МСК
Испания
Окончен
5 : 0
Андорра
1:0 Перес – 24'     2:0 Оярсабаль – 53'     3:0 Оярсабаль – 66'     4:0 Оярсабаль – 73'     5:0 Ф. Торрес – 81'    

В составе испанцев хет-трик на свой счёт записал полузащитник Микель Оярсабаль. По одному мячу забили полузащитник Ферран Торрес и нападающий Айосе Перес.

Напомним, сборная Испании примет участие в чемпионате Европы 2024 года, который состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием проигравших команд. На Евро-2024 испанцы сыграют в группе В с Хорватией, Италией и Албанией.

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