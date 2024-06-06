Алонсо рассказал о своей реакции на поражение от «Аталанты» в финале Лиги Европы

Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо считает, что поражение от «Аталанты» в финале Лиги Европы со счётом 0:3 поспособствует его развитию как тренера.

«Это футбол. Исключением был 51 матч, который мы провели. Смириться с поражением — часть нашей работы. Это не в первый раз и не в последний

Я почти уверен и интуиция подсказывает мне, что эта игра (с «Аталантой») сделает меня лучше как тренера, чем если бы мы выиграли требл.

Конечно, такие игры не забываются, на данный момент это больно. Это очень больно, но у меня такое чувство, что это будет полезнее для моего развития, чем выиграть требл», – приводит слова Алонсо CNN

После поражения от «Аталанты» в финале Лиги Европы со счётом 0:3 прервалась серия «Байера» из 51 матча без поражений во всех турнирах.

В завершившемся сезоне «Байер» стал первым клубом в истории, не проигравшим ни разу в течение всего сезона в Бундеслиге. Также «фармацевты» стали третьей командой в XXI веке из топ-5 лиг, не проигравшей ни разу за весь сезон в рамках национального чемпионата. До этого это удавалось «Арсеналу» (сезон-2003/2004) и «Ювентусу» (сезон-2011/2012).