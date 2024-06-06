Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стоимость Алексея Миранчука увеличилась по сравнению с прошлым сезоном

Стоимость Алексея Миранчука увеличилась по сравнению с прошлым сезоном
Комментарии

Редакция Transfermarkt опубликовала обновлённые рыночные показатели футболистов Серии А. В соответствии с ними, стоимость российского полузащитника Алексея Миранчука за один сезона выросла на € 1 млн и теперь составляет € 10 млн.

Напомним, Миранчук перешёл в «Аталанту» в 2020 году из московского «Локомотива». Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2025 года.

Одноклубник Алексея Руслан Малиновский, напротив, потерял в цене. Теперь его стоимость оценивается в € 8 млн.

Наибольший прогресс по трансферной стоимости за этот сезон чемпионата Италии показал нападающий «Болоньи» Джошуа Зиркзее, который теперь оценивается в € 50 млн. В прошлом году экс-форвард «Баварии» по мнению редакции стоил € 10 млн.

Материалы по теме
Алексей Миранчук подвёл личные итоги сезона-2023/2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android