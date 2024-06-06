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Аршавин прокомментировал дисквалификации за эмоциональные слова и жесты в футболе

Аршавин прокомментировал дисквалификации за эмоциональные слова и жесты в футболе
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Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин высказался о дисквалификациях за слова и жесты в мировом футболе.

«За это нельзя дисквалифицировать. Если бы Карпин слышал, что игроки говорят про него в раздевалке, баре и ресторане, он бы не смог работать с ними. Это про любого тренера, хотя я знаю, что в целом Карпина игроки очень любят. За слова можно штрафовать, потому что для картинки это неприемлемо, но ни в коем случае нельзя лишать игр за это. А если вы смски игроков почитате?» — заявил Аршавин в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Отметим, по итогам минувшего сезона сине-бело-голубые стали чемпионами России и обладателями Кубка страны. Российскую Премьер-Лигу «Зенит» под руководством Сергея Семака выиграл в шестой раз за последние шесть лет.

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