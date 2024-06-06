Суд запретил продажу «Золотого мяча» Марадоны

Французские судебные органы запретили продажу «Золотого мяча» Диего Марадоны 1986 года и постановили конфисковать его до разрешения спора о том, что стало с трофеем.

Аукционный дом Aguttes должен был выставить трофей на торги 6 июня, что могло бы стать рекордной продажей спортивного предмета, но в воскресенье отказался от участия в торгах, объявив о приостановке торгов.

В своем решении Апелляционный суд Версаля поддержал иск наследников Марадоны, которые утверждают, что «Золотой мяч», который нашёлся в 2016 году после почти трех десятилетий пропажи, был украден из банковского сейфа в Неаполе в 1989 году.

В 1986 году Диего Марадона помог сборной Аргентины одержать победу на чемпионате мира. Форвард был признан лучшим игроком турнира. Из жизни легендарный аргентинский нападающий ушёл осенью 2020 года. Ему было 60 лет.

Марадона передал трофей Серии A игрокам «Наполи»: