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«Ему нужно подстричься и перестать делать татуировки». Оби Микел дал совет Мудрику

«Ему нужно подстричься и перестать делать татуировки». Оби Микел дал совет Мудрику
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Бывший полузащитник «Челси» Джон Оби Микел дал комментарий по поводу украинского футболиста Михаила Мудрика.

«Ему нужно подстричь волосы. Ему нужно перестать делать татуировки. Ему нужно, черт возьми, вправить себе мозги, потому что если он это сделает, то будет таким хорошим игроком. Темп, мощь, скорость, хорошая работа с мячом — у него есть всё», — сказал Оби Микел в эфире The Obi One Podcast.

Напомним, Мудрик перешёл в лондонский «Челси» из «Шахтёра» в январе прошлого года за € 70+30 млн. В этом сезоне вингер провёл за «синих» 41 матч во всех турнирах, в которых отметился семью голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2031 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.

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