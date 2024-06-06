Хави недоволен высказываниями Лапорты о слабой физической форме игроков при нём

Окружение бывшего тренера «Барселоны» Хави расстроено словами президента каталонского клуба Жоана Лапорты о том, что в прошедшем сезоне «сине-гранатовые» страдали из-за слабой физической формы. Об этом сообщает испанский журналист AS Хави Мигель.

По информации источника, Хави и его тренерский штаб были удивлены и расстроены такими заявлениями Лапорты. Они считают, что работа тренера по физподготовке Ивана Торреса была проделана на максимум и что физически команда не может улучшиться больше, чем сейчас, что доказывается тем фактом, что «Барселона» стала лидером минувшего розыгрыша Ла Лиги по голам, забитым после 60-й минуты.

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Сообщается, что в ответ на слова президента «Барселоны» о том, что Ханс-Дитер Флик улучшит команду физически в окружении Хави сказали: «Посмотрим на физическую форму в январе».

Напомним, 29 мая немецкий тренер Ханс-Дитер Флик возглавил испанскую «Барселону». Ранее пост главного тренера «Барселоны» занимал Хави. «Барселона» завершила сезон-2023/2024 испанской Ла Лиги на втором месте. Команда набрала 85 очков за 38 матчей.

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