Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Кошмарная игра». Александр Мостовой вспомнил матч с Украиной в 99-м

«Кошмарная игра». Александр Мостовой вспомнил матч с Украиной в 99-м
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой вспомнил матч с национальной командой Украины в 1999-м году.

«Кошмарная игра. Я, к сожалению, смотрел по телевизору, потому что был прооперирован. Это один из самых кошмарных моментов в футбольной истории нашей сборной», — приводит слова Мостового News.ru

Напомним, встреча со сборной Украины завершала отборочный цикл россиян к Евро-2000. Подопечным Олега Романцева необходима была победа, чтобы опередить соперника в турнирной таблице. Более того, 3 очка в том матче позволили бы России опередить Францию и попасть в финальную стадию напрямую. На 75-й минуте Валерий Карпин открыл счёт в матче, однако на 88-й голкипер Александр Филимонов допустил грубейшую ошибку, закинув мяч в собственные ворота. В итоге Россия заняла третье место и не сумела пробиться в финальную часть турнира.

Материалы по теме
«Драма? Трагедия? Нет слов. Одна боль». 20 лет матчу Россия – Украина
«Драма? Трагедия? Нет слов. Одна боль». 20 лет матчу Россия – Украина
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android