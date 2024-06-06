«Кошмарная игра». Александр Мостовой вспомнил матч с Украиной в 99-м

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой вспомнил матч с национальной командой Украины в 1999-м году.

«Кошмарная игра. Я, к сожалению, смотрел по телевизору, потому что был прооперирован. Это один из самых кошмарных моментов в футбольной истории нашей сборной», — приводит слова Мостового News.ru

Напомним, встреча со сборной Украины завершала отборочный цикл россиян к Евро-2000. Подопечным Олега Романцева необходима была победа, чтобы опередить соперника в турнирной таблице. Более того, 3 очка в том матче позволили бы России опередить Францию и попасть в финальную стадию напрямую. На 75-й минуте Валерий Карпин открыл счёт в матче, однако на 88-й голкипер Александр Филимонов допустил грубейшую ошибку, закинув мяч в собственные ворота. В итоге Россия заняла третье место и не сумела пробиться в финальную часть турнира.