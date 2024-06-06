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Оздоев — об игре в чемпионате Греции: столько голов я ещё никогда не забивал

Оздоев — об игре в чемпионате Греции: столько голов я ещё никогда не забивал
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Полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев оценил свою игру в минувшем сезоне в чемпионате Греции.

«Более чем доволен игрой. Это мой самый результативный сезон в карьере. Восемь голов — столько я ещё никогда не забивал в чемпионате. И отыграл в основе почти все матчи, а их было много. Необычно играть 44 матча за сезон в сравнении, но у нас и чемпионат проходит в два этапа, и в еврокубках далеко прошли, начав в Лиге конференции с квалификации и дойдя до четвертьфинала. Там я постоянно играл — иногда в основе, иногда выходя на замену. И в победном чемпионате почти все матчи начинал с первых минут и поучаствовал в чемпионстве. Так что у меня был хороший сезон», — приводит Оздоева «Известия».

Напомним, по итогам прошедшего сезона ПАОК завоевал золотые медали чемпионата Греции по футболу. Оздоев выступает за клуб с лета прошлого года.

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