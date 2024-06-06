Карпин высказался о вызове в сборную Сафонова, если тот будет мало играть в «ПСЖ»

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин высказался о том, будет ли вызывать голкипера Матвея Сафонова в национальную команде, если у него не получится выиграть конкуренцию за место в основе «ПСЖ» у итальянца Джанлуиджи Доннарумы.

«Возможно, и не буду, это футбол. Пускай растёт. Говорил ли тренерский штаб сборной говорил с Сафоновым о трансфере? Кафанов, по-моему, да. Я – нет. Мне-то чего говорить?» — сказал Карпин в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Напомним, ранее известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «ПСЖ» планирует оформить трансфер Сафонова в июне. По информации Романо, это займёт некоторое время, но с «Краснодаром» всё уже согласовано. Сообщается, что Матвей Сафонов подпишет контракт до 2029 года в качестве нового вратаря «ПСЖ», в то время как «Краснодар» побьёт рекорд продаж, получив около € 20 млн, включая дополнительные бонусы.

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