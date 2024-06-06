Карпин рассказал о своей первой реакции на переход Сафонова в «ПСЖ»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о том, как он отреагировал на переход российского голкипера Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Моя первая реакция на переход Сафонова? Радость. Пускай идет и конкурирует с Доннаруммой», — сказал Карпин на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Напомним, ранее известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «ПСЖ» планирует оформить трансфер Сафонова в июне. По информации Романо, это займёт некоторое время, но с «Краснодаром» всё уже согласовано. Сообщается, что Матвей Сафонов подпишет контракт до 2029 года в качестве нового вратаря «ПСЖ», в то время как «Краснодар» побьёт рекорд продаж, получив около € 20 млн, включая дополнительные бонусы.