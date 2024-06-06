Мостовой рассказал о своих мыслях во время матча с Францией в отборе к Евро-2000

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой дал комментарий по поводу матча с национальной командой Франции на «Стад де Франс» (3:2) в отборочной кампании к Евро-2000.

«Игра была шикарной, всем нравилась, болельщики поддерживали, понятно, французов. Но ни на какой минуте не было таких мыслей, что все, мы ничего не сможем сделать. Такого не было — все спокойно играли и получали от этого удовольствие. Можно сказать, что нам повезло в какой-то момент, что мы забили и повели», — приводит слова Мостового News.ru.

Напомним, сборная России одержала сенсационную победу в той встрече. Несмотря на успех, усилия российской сборной были перечёркнуты ничейным исходом матча Россия — Украина, состоявшимся 9 октября 1999 года