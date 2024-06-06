Стало известно, на какой позиции Мбаппе хотел бы играть в «Реале»

Бывший нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, 3 июня присоединившийся к мадридскому «Реалу» готов играть там, где его видит главный тренер Карло Анчелотти. Об этом сообщает журналист Хосе Феликс Диас в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, Мбаппе не собирается просить Анчелотти задействовать его на конкретной позиции – форвард просто хочет играть за мадридский клуб, фанатом которого является с детства. Ему не важно, какую роль на поле ему отведут.

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Напомним, во времена выступления Килиана Мбаппе в «ПСЖ» СМИ часто сообщали о нежелании игрока занимать позицию центрфорварда.

Отметим, контракт французского футболиста с «Реалом» рассчитан до 2029 года. Ранее Мбаппе выступал в составе «ПСЖ». В минувшем сезоне французский нападающий сыграл за команду 48 матчей, забил 44 мяча и отдал 10 голевых передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость французского форварда в € 180 млн.

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