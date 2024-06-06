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Снейдер назвал клуб, за который болел в детстве

Снейдер назвал клуб, за который болел в детстве
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Бывший полузащитник сборной Нидерландов Уэсли Снейдер высказался о том, за какой клуб болел в дестве и кого считает лучшим полузащитником и нападающим мира.

«В детстве я был поклонником «Реала». На улице я играл в футболке Рауля, а затем мы играли вместе. Это невероятно. Он был лучшим форвардом в мире. Вся моя семья болеет за «Реал», мой отец очень нервничал во время недавнего финала Лиги чемпионов, и я сказал ему, что мы легко выиграем, хотя это было нелегко.

Игрок, который нравится мне больше всех? В современном футболе нет «десяток», но Лука Модрич обладает необходимым видением поля и талантом, чтобы быть лучшим в мире на своей позиции», – приводит слова Снейдера Madrid Xtra.

Знаменитый экс-футболист выступал за «сливочных» с 2007 по 2009 год.

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