Стало известно условие, при котором «Ман Сити» согласится отпустить Альвареса в «ПСЖ»

Нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес может продолжить карьеру во французском «ПСЖ». Об этом сообщает журналист Вероника Брунати.

По информации источника, парижский клуб уже отправил запрос о доступности аргентинца «Манчестер Сити». Отмечается, что «Манчестер Сити» согласится отпустить форварда при условии выплаты € 80 млн без учёта бонусов.

Также сообщается, что переход в «ПСЖ» более вероятен для Альвареса, несмотря на интерес со стороны других клубов, таких как «Бавария» и «Атлетико». Французский клуб является единственным, кто может оплатить такую сумму.

Напомним, в минувшем сезоне Альварес принял участие в 54 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

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