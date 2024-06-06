Пау Кубарси вошёл в историю сборной Испании после ассиста в матче с Андоррой

17-летний защитник «Барселоны» и сборной Испании Пау Кубарси стал вторым самым юным автором голевого паса в истории своей национальной команды. Об этом сообщает Opta Sport.

По информации источника, голевая передача Кубарси на Айосе Переса в товарищеском матче с командой Андорры (5:0) была отдана в возрасте 17 лет и 135 дней. Лишь другой игрок «Барселоны» Ламин Ямал отдавал результативный пас в составе сборной в более молодом возрасте – 16 лет и 257 дней.

Напомним, сборная Испании примет участие в чемпионате Европы 2024 года, который состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием проигравших команд. На Евро-2024 испанцы сыграют в группе В с Хорватией, Италией и Албанией.

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