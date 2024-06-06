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Мбаппе обошёл Анри и Зидана по одному статистическому показателю в истории сборной Франции

Мбаппе обошёл Анри и Зидана по одному статистическому показателю в истории сборной Франции
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Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе вышел на второе место в истории национальной команды по голевым передачам. Об этом сообщает Opta Sport.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
05 июня 2024, среда. 22:00 МСК
Франция
Окончен
3 : 0
Люксембург
1:0 Коло Муани – 43'     2:0 Клосс – 70'     3:0 Мбаппе – 85'    

По информации источника, результативная передача Мбаппе на Рандаля Коло Муани в товарищеском матче со сборной Люксембурга (3:0) стала для Мбаппе 27-й в составе «трёхцветных». 25-летний француз обошёл по данному показателю легендарных Тьерри Анри и Зинедина Зидана, остановившихся на отметке в 26 ассистов. Только Антуан Гризманн сделал больше голевых пасов в играх за сборную Франции – 30.

Сборная Франции примет участие в чемпионате Европы 2024 года, который состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд. На Евро-2024 французы сыграют в группе В с Польшей, Австрией и Нидерландами.

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